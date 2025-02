CDU-Generalsekretär will Kinder bestrafen

Berlin. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann spricht sich für eine Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze von 14 auf 12 Jahre aus. »Wenn jede Woche oder jeden Monat was passiert im Bereich der 13jährigen, dann müssen wir doch reagieren«, sagte er im Sender Welt TV. Er sei »klar für zwölf Jahre«. In der vergangenen Woche hatte ein 13jähriger einen 12jährigen in Stuttgart nach einem Streit gegen eine einfahrende Stadtbahn gestoßen. Das Kind kam dabei ums Leben. Wegen seines Alters kann der 13jährige strafrechtlich nicht verfolgt werden. (dpa/jW)