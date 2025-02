Verhandlungen zu Gaza gehen weiter

Gaza. Die palästinensische Organisation Hamas ist eigenen Angaben zufolge in die Gespräche zur Aushandlung der zweiten Phase der Waffenruhe im Krieg mit Israel eingestiegen. »Die Kontakte und Verhandlungen für die zweite Phase haben begonnen«, erklärte Hamas-Sprecher Adel Latif Al-Kanu am Dienstag. »Wir konzentrieren uns derzeit auf Notunterkünfte, Hilfe und Wiederaufbau für unsere Bevölkerung in Gaza«, fügte er hinzu. Israel hatte kurz zuvor erklärt, »Ende der Woche« eine Delegation ins Vermittlerland Katar zu schicken, um »technische Details zur weiteren Umsetzung« des Waffenruheabkommens zu klären. (AFP/jW)