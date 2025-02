Waffenruhe im Osten der DR Kongo

Kinshasa. Nach tagelangen Kämpfen im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo, bei denen Hunderte Menschen starben, hat die Miliz »M 23« am Montag abend eine einseitige Waffenruhe angekündigt, die am Dienstag in Kraft trat. Zudem gab die Miliz an, sie wolle nicht »die Kontrolle über Bukavu oder andere Ortschaften« übernehmen. Vergangene Woche war ein seit Jahren schwelender Konflikt mit der »M 23« eskaliert. Kämpfer der von Ruanda unterstützten Gruppe und ruandische Soldaten hatten die Stadt Goma in Nordkivu besetzt. Die »M 23« hatte zudem erklärt, bis zur Hauptstadt Kinshasa vorrücken zu wollen. (AFP/jW)