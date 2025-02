Al-Scharaa zu Gesprächen in der Türkei

Ankara. Der syrische Interimspräsident Ahmed Al-Scharaa ist am Dienstag nachmittag beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara eingetroffen. Thema der Gespräche seien die neusten Entwicklungen in Syrien sowie mögliche gemeinsame Maßnahmen zum Wiederaufbau der syrischen Wirtschaft und zur Schaffung von Stabilität und Sicherheit, gab Erdoğans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun am Montag an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus mit der Angelegenheit vertrauten Quellen in Damaskus erfuhr, wird es um einen gemeinsamen Verteidigungspakt beider Länder gehen, der die Einrichtung türkischer Luftwaffenstützpunkte in Zentralsyrien und die Ausbildung der neuen syrischen Armee umfasst. Die Türkei, die Teile Syriens besetzt hält, gehört zu den Hauptunterstützern der nun in Damaskus herrschenden Dschihadistenallianz HTS. (jW)