Sozialismus

Im neuen Heft der Zeitschrift Sozialismus sieht Joachim Bischoff die US-Wirtschaft vor einem weiteren Boom, während »Europas wichtige Wirtschaftsnationen Deutschland, Frankreich und Italien« in den Prognosen eine »Null vor dem Komma« haben. Joachim Rock bilanziert die »sozialpolitischen Reformen« der Ampelregierung. Christoph Butterwegge schreibt über »Herausforderungen eines inklusiven Sozialstaats«. Wolfgang Müller wertet Ergebnisse einer Reise von Wissenschaftlern nach Xinjiang aus und schreibt unter anderem: »Nach allen vorliegenden statistischen Daten ist die Behauptung, dass die chinesische Regierung Völkermord an den Uiguren verübt, blanker Unsinn.« Es gebe auch nicht »den kleinsten Hinweis darauf, dass die Regierung entsprechende Absichten verfolgt«. Es stelle sich die Frage, »was Politik und Medien im Westen zu dieser Kampagne treibt«. (jW)

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) schreibt Jan Pehrke über die Wahlkampfspenden des Bayer-Konzerns in den USA. Außerdem: Beiträge über »Bayers Ewigkeitschemikalien« und über die Proteste dagegen, dass die Kosten für das inzwischen als Berufskrankheit bei Bauern anerkannte Krankheitsbild »Parkinson durch Pestizide« auf die Landwirte und nicht auf die Hersteller der Ackergifte abgewälzt werden. (jW)

SoZ

In der Februarausgabe der SoZ schreibt Jürgen Bönig darüber, wie die weltgrößte Reederei MSC mit staatlicher Hilfe den Hamburger Hafen umkrempelt; die »Übertragung der Gestaltungsmacht im Kern des Hamburger Hafens an ein privates Unternehmen« habe gravierende Auswirkungen für die Beschäftigten. Klaus Meier schreibt über die Agitation gegen erneuerbare Energien und Nele Johannsen über den »Neokolonialismus in der Energiewende«. (jW)

