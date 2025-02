Nachschlag: Atlantis

Warner Bros/Everett Collection/imago So sieht das also aus: Leben im Meer

Aquaman und seine Verlobte Mera machen Urlaub auf Sizilien, am ungefähren Ort des platonischen Atlantis-Mythos. Sie schlendern als »Food«-Touristen über den Markt und werden aus heiterem Himmel von einer Froschmännerarmee attackiert. Im Verlauf der Schlacht wird u. a. eine Weinhandlung zerstört. Die sizilianische Weinflut spült die Froschmänner fort. Im direkten Anschluss räkeln sich die beiden auf dem Deck eines Fischkutters, bis auch dieses touristische Idyll gestört wird. Diesmal von einem Schwarm drachenartiger Seemonster, die sie auf den Meeresgrund ziehen, wo Nicole Kidman in der Traumlandschaft einer unter einer Käseglocke frisch gehaltenen Unterwasserlagune das königliche Paar bereits erwartet. In der Käseglockenlagune auf dem Meeresgrund befindet sich ein Wasserfall, hinter dem ein noch gewaltigeres Tiefseemonster in seiner Ruhe nicht gestört werden möchte. Das Monster stellt Aquaman die Orakelfrage: Was hast du hier zu suchen? Standesgemäß weiß der Held, dass er keine Ahnung hat. Die Königswürde ist so gut wie gewonnen. (aha)