Nachschlag: Trauriges Genie

IMAGO/Everett Collection Hat alles, was auf -phobie endet: Adrian Monk

Natürlich, der wahre Held ist Leland Stottlemeyer. Sinnbild fragiler Männlichkeit, emotional gehemmt hinter Schnauzbart, Schlips und Zahnstocher, ist er die gute Seele der Truppe, hält die betuliche Natalie, den tapsigen Randy und den erratischen Adrian zusammen. Der bleibt natürlich der Star, modelliert, wie der Ottonormalwicht es liebt: wenn schon Genie, dann wenigstens bekloppt. Irgendwas braucht der Mensch vorm Bildschirm, sich dennoch erhaben zu fühlen, und in der Tat hat Monk alle Angststörungen, die die ICD so hergibt. In dieser Folge bringt Monk einen sadistischen Radiomann zu Fall, der ihn in der Sendung demütigt. Der gewiefte Mörder hat einen Hund abgerichtet, auf den Code »Jiggle me timbers« hin den Gashahn im Schlafzimmer der Ehefrau aufzudrehen. Er spricht die Worte live on air, der Hund tut, was er soll, der Mörder hat, was er braucht: ein perfektes Alibi. Monk, ewig traurigen Herzens, überführt ihn. »Jetzt haben Sie nichts mehr zu lachen, oder?« – »Nein.« – »Willkommen im Klub.« (fb)