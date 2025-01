Nachschlag: Daimonion

New Line Cinema/Cinema Publishers Collection/imago »Fromm sind wir Liebende, still verehren wir alle Dämonen« – aber was nimmt Nicole Kidman ins Visier?

Vorlage ist Philip Pullmans Mitte der 90er Jahre erschienene Romantrilogie »His Dark Materials«. Deren erster Teil ist »Der Goldene Kompass«. Weiter ist die Verfilmung auch nie gekommen, obwohl sogar Nicole Kidman mit an Bord war. Zunächst führen die Abenteuer in eine englische Collegewelt. Allerdings in einem ausgesprochen heidnischen Paralleluniversum. Die Menschen haben Dämonen in Tiergestalt zum ständigen Begleiter. Bei Kindern wechselt der nach Laune die Gestalt (Wiesel-Katze-Vogel), bei Erwachsenen ist er je nach Profession stabil: Insekt (Wissenschaftler), Schneeleopard (Held), Wolf (Soldat) oder aggressiver, orangefarbener Pavian (Nicole Kidman). Regiert wird diese Welt in autoritärer Theokratie. Eine ziemlich exaltierte Auffassung des Elitegedankens verkörpert dabei Nicole Kidman. Irgendwo zwischen Eiskönigin und Femme fatale tut sie mittels Sex und Schlauheit, was sie will, während sie allen anderen strengsten Gehorsam gegenüber den Autoritäten empfiehlt. (aha)