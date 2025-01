Arme Poeten des Tages: Ukrainische Medien

IMAGO/H. Tschanz-Hofmann

Als »unabhängig« bezeichnet die bürgerliche Öffentlichkeit Medien, denen sie a priori Glaubwürdigkeit zubilligt, weil sie nicht von denen abhängig sind, denen man keine folgsamen Medien wünscht: alle möglichen Putins, Lukaschenkos, Iwanischwilis und sonstigen »Autokraten«. Dass sie aber »unabhängig« von diesen Politikern sind, heißt im Umkehrschluss durchaus nicht, dass sie nicht von anderer Seite abhängig wären, nämlich von der richtigen.

Zu besichtigen ist das jetzt in der Ukraine. Kaum hat US-Präsident Trump die »Auslandshilfen« gestrichen, steht einer Reihe »unabhängiger« ukrainischer Internetplattformen das Wasser bis zum Hals. Bihus.info und Hromadske. ua etwa blieben ihren Autoren und Beschäftigten sofort die Gehälter und Honorare schuldig. Dabei war Hromadske – auf deutsch »Bürgerfernsehen« – kurz vor dem Auftakt des Euromaidan extra mit Geld der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID auf Sendung gehoben worden.

Die vor 25 Jahren vom im Dienst der USA stehenden georgischen Politabenteurer Georgij Gongadse gegründete Ukrainska Pravda als ältestes dieser »unabhängigen« Medien hat zwar als Platzhirsch auf dem Markt einen besseren Stand, aber dieselben Probleme. Man hoffe sehr, so der Verlag jetzt in einer Hausmitteilung, dass man nicht gezwungen sein werde, die eigenen Inhalte künftig kostenpflichtig anzubieten.

Etwa deshalb, weil der propagandistische Zweck in Zweifel steht, wenn sich Leute fragen, ob sie für die bei der Ukrainska Pravda üblichen Dreisatzmeldungen künftig auch noch bezahlen sollen? Am Ende steht gar die »strategische Bedeutung« der entsprechenden Medien mangels Reichweite auf dem Spiel, und das Personal kann sich nicht mehr im schönen Kiew dem Zugriff der Rekrutierer entziehen und andere an die Front kommandieren, pardon: kommentieren? Nicht auszudenken.