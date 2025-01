Träumer des Tages: Volker Wissing

Jens Kalaene/dpa Dank Mixed-Reality-Brille: Volker Wissing schöpft Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit deutscher KI

Wenn China die Börsen des Westens mit einer technischen Revolution erschüttert, ist es für die BRD allerhöchste Eisenbahn, gleichzuziehen. Dergleichen muss jedenfalls Bundesdigitalminister Volker Wissing gedacht haben, als er im Deutschen Technikmuseum am Dienstag ein Innovations- und Qualitätszentrum für künstliche Intelligenz (KI) eröffnete. Wie käme er sonst auf die Idee, den rückwärtsgewandten Deutschen ein »innovationsoffenes Mindset« und »disruptive Technologien« neben eingestaubten Dampfmaschinen und Lokomotiven näherzubringen?

Für Besucher ist die Ausstellung immerhin genauso kostenlos wie für Wissing die Illusion, mit besagter Ausstellung die globale KI-Führerschaft an sich zu reißen. Wohl noch im Halbschlaf träumte er im morgendlichen Interview des Deutschlandfunks laut davon, dass »KI made in Germany« ebenbürtig sei. Wenn China mit einem Bruchteil des Rechenaufwands der US-amerikanischen Giganten international konkurrenzfähige KI liefere, müssten EU und BRD nun ihr Ass ausspielen, nämlich »dass unsere KI vertrauenswürdig ist«. Denn: »Die Welt hat Vertrauen in die europäische Wertegemeinschaft.« »Zertifizierung«, »Aufsicht«, »Regeln« und »unsere Art, rechtsstaatlich vorzugehen«, sollen sowohl das ungeheure Risikokapital in den USA als auch den Weitblick der chinesischen Industriepolitik ausstechen. Den Zweiflern öffnet das Technikmuseum gern seine Türen.

Vertrauen darf man indes den Beharrungskräften der deutschen Bürokraten. Die macht das Unternehmen Simple-Fax aus Braunschweig zu seinem Geschäft. Gegen sieben Cent pro Seite kann dort per Fax der Rat einer KI eingeholt werden. Bedenkt man, dass drei Viertel der deutschen Unternehmen noch immer ihre Faxgeräte nutzen, findet sich bestimmt ein kaufkräftiger Idiot – wahrscheinlich im Ministerium von Wissing.