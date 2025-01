Nickisammler des Tages: Giovanni Infantino

Sam Navarro/Imagn Images/REUTERS Gianni Infantino

Bereits vor einer Woche war FIFA-Präsident Giovanni Infantino bei der Inauguration Donald Trumps in bester Gesellschaft. Am Sonnabend jettete er mit seinem von krimineller Energie angetriebenen Privatflieger vom schweizerischen Davos nach Leipzig. Was hatte die sächsische Stadt verbrochen? Sie ließ in ihrer Kongresshalle die Gala einer nunmehr 125 Jahre alten Organisation stattfinden, die man auf den Rängen als »Fußballmafia« kennt: Der Deutsche Fußballbund, zu dessen Geschichte gehört, dass er gehorsamst im Zuge der Einrichtung des deutschen Faschismus aus sich herausbeförderte, wer als jüdisch und/oder marxistisch galt, oder einfach nicht die Kralle zum Gruße heben wollte wie heuer Elon Musk.

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, ging der Chef des organisierten Fußballverbrechens im Weltmaßstab in Leipzig nicht leer aus: Erst erbat er sich vom Präsidiumssprecher des 1. FC Lok Frank Viereckl einen Fanschal als Präsent. Dann schlug die Stunde für DFB-Vize und Quotenossi Hermann Winkler. Dem hatte der Racketeer mit Fleischmütze einst geklagt, dass ihm in seiner Dresssammlung noch eins der DDR fehle. Winkler kreuchte Schleimspuren lassend zur Tat: »Da habe ich privat bei Jürgen Sparwasser für 75 Euro eins gekauft. Er lässt diese als Retrotrikot mit Autogramm und einem Foto der Hamburger Anzeigetafel von 1974 anfertigen.«

Der Siegtorschütze beim einzigen Aufeinandertreffen zwischen einer DDR- und einer BRD-Auswahl war dem Sermon ferngeblieben. Der möglichen Gründe sind viele: Vielleicht hatte Sparwasser Sehnenscheide vom vielen Signieren. Vielleicht war ihm die Chose einfach nur peinlich. Vielleicht ließen ihm Arbeiter der WM-Stadien in Katar keine Ruh. Die mussten, um 75 Euro von Infantinos sklaventreibenden Mitverdienern als Lohn zu kriegen, zwei Wochen in der Wüste schuften.