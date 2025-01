Nachschlag: Humbug

Cinema Publishers Collection/IMAGO Zum Zirkus kam P. T. Barnum (Hugh Jackman) erst relativ spät in seiner illustren Showbizkarriere, nämlich im Jahr der großen Finanzkrise 1837

Dem Zirkuspionier P. T. Barnum (1810–1891) wird ein Bonmot zugeschrieben, das fortan aller Unterhaltungskunst als Leitlinie dienen sollte: »There’s a sucker born every minute.« Barnums Wirken hatte klare Richtlinien: a) Freunde, es geht um die Kohle; b) Humbug ist die größte Kunst von allen. Er war u. a. Journalist, Verleger und Herausgeber, Schausteller, Impresario, Hochstapler, Spekulant und wurde in seinem Heimatstaat Connecticut schließlich ein erfolgreicher Politiker. Ein Geschäftsmann wie aus feuchten liberalen Träumen, ein Kosmopolit und Universalist des Geldes und der Täuschung (und als solcher auch erklärter Gegner von Sklaverei und Konservatismus), ein Pionier auch der PR-Kampagnen und des Merchandising. Diesem historischen Phänomen kann ein mildes Filmmusical kaum gerecht werden. Die traurigste Figur ist dementsprechend ein Theaterkritiker, der partout nicht verstehen will, dass kulturelle Hierarchien keine festen Größen sind, sondern Einsätze in einem dynamischen Spiel sozialer Konflikte. (aha)