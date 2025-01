»Solidarität mit dem jüdischen Filmemacher Dror Dayan«. Kundgebung und Prozessbegleitung. Im November 2023 twitterte Dayan den verbotenen Slogan über das Meer und den Fluss als Kommentar dazu, dass dieser Slogan in Deutschland verboten und mit Nazisymbolen gleichgesetzt werden soll. Jetzt steht er wegen »Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen« vor Gericht. Montag, 27.1., 10 Uhr. Amtsgericht Tiergarten, Turmstr. 92, Berlin. Veranstalter: »Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost«

»Eat the Rich«. Demonstration und Kundgebung. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trifft sich vom 27. bis 28.1. das »exklusivste Entscheiderumfeld Europas« in Berlin zum Die Welt-Wirtschaftsgipfel. Neben den üblichen CEOs und Politikern steht die rechte Elite dieses Jahr ganz oben auf der Gästeliste. Montag, 27.1., 16.30 Uhr: Demo ab Rotem Rathaus. 17 Uhr: Kundgebung vor dem Axel-Springer-Hochhaus. Veranstalter: »Eat the Rich« Berlin und andere

»Egmont«. Fernsehaufzeichnung des Trauerspiels von Johann Wolfgang von Goethe mit Ulrich Mühe (Graf Egmont), Ulrike Krumbiegel (Klärchen) u. a. Einführung: Matthias Oehme. Voranmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Donnerstag, 30.1., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft