Nachschlag: Wagenknecht gegen Weidel

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Alice Weidel biegt sich die Geschichte zurecht, indem sie Hitler als Kommunisten bezeichnet

Die AfD will die Reichen steuerlich entlasten. Das BSW will die Großverdiener stärker besteuern. Bei »Maischberger« treffen die Spitzenkandidatinnen Alice Weidel und Sahra Wagenknecht aufeinander. Beide Parteien wollen den Krieg in der Ukraine beenden. Aber die AfD steht für die Erhöhung der Rüstungsausgaben. Ein großer Dissens besteht bei der Frage, ob Hitler ein Kommunist gewesen sei, wie Weidel unlängst in einem Gespräch mit dem Techmilliardär und Hitlergrüßer Elon Musk behauptete. Die AfD-Vorsitzende wiederholt auch im deutschen Fernsehen, dass der größte Kommunistenmörder ein Kommunist gewesen sei. Wagenknecht versucht die Frau von ihren Wahnvorstellungen zu befreien, doch Weidel kontert: Wagenknecht war in den 90ern Mitglied der Kommunistischen Plattform, das sei fast so schlimm wie Hitler. Sprung in die Gegenwart: Höcke ist ein Faschist, aber er bringt in Thüringen 35 Prozent für die AfD und erhalte deshalb weiterhin die Unterstützung seiner Parteichefin. Irrsinn in Reinform. (bk)