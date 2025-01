Nachschlag: Leistungssport

Zoonar/IMAGO Alligatoren reagieren normalerweise wenig auf visuelle oder akustische Reize, sie haben dafür ein direktes Sinnesorgan für Bewegungen im Wasser

Die Heldin ist Freistilschwimmerin. Sie verliert ein Staffelrennen. Niederlagen tun weh, insbesondere in einem Sport, in dem es um die Überwindung von Schmerzgrenzen geht. Die Heldin fährt geschlagen heim nach Florida. Es tobt ein Hurrikan. Diverse Warnzeichen ignoriert sie. Polizeiliche Sicherheitsabsperrungen durchbricht sie. Offensichtlich geht es ihr darum, nicht nur im Sport über Grenzen zu gehen. Sie bewegt sich in die Gefahrenzone hinein: das Elternhaus. Bald schon überschwemmt die Sturmflut den Keller. In der unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich eine Alligatorfarm. Trübes, flaches Wasser ist die natürliche Umgebung der Tiere. Jetzt bevölkern sie den Keller. Und haben Hunger. Die Viecher müssen mit allem bekämpft werden, was ein Hobbykeller an Waffen so hergibt. Es wird auf ein Wettschwimmen hinauslaufen. Dafür hat sich das Training ausgezahlt. Der Sport hat die Heldin zäh, pragmatisch und schmerzunempfindlich gemacht. Furchtlos nimmt sie es mit den Alligatoren auf. (aha)