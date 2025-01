Nachschlag: Nierenfett

MDR/Miramax Film Corp. Zeitreisen sind immer für Überraschungen gut: Hier glänzt Hugh Jackman in romantischer Rolle statt als zerknirschter Superheld …

Fans triefiger US-amerikanischer Liebeskomödien werden bei »Kate & Leopold« definitiv auf ihre Kosten kommen. Der Streifen ist zwar schon von 2001, aber überhaupt nicht Asbach uralt und herrlich amüsant. Die Geschichte ist wiederum schnell erzählt: Einen im New York des 19. Jahrhunderts lebenden englischen Aristokraten (Hugh Jackman) verschlägt es, eher durch Zufall, ins New York des 21. Jahrhunderts. Dort in der hektischen Großstadt verliebt er sich in die toughe Meg Ryan (die die Kate spielt). Der in der Gegenwart geldlose, aber sehr charmante Blaublüter wird dann als Werbedarsteller verpflichtet. Im schmucken Regency-Dandy-Zwirn bewirbt er die »fettfreie Farmer’s Bounty mit der Essenz echter Butter«. In die Filmgeschichte ging der fiktive Leopold, Herzog von Albany, mit seinem Biss in eben jene Margarinestulle ein. Mit angewidertem Blick kommentierte er das vermeintliche Geschmackserlebnis mit: »Das schmeckt wie Sattelseife. Dieses Produkt schmeckt wie reines Nierenfett!« (mo)