Gemini Collection/IMAGO Anton Bruckner (4.9.1824–11.10.1896)

Das Bruckner-Jahr ist zu Ende. Das Jubiläum hat erwartbar zu mehr Aufführungen und Einspielungen des im Musikleben ohnehin omnipräsenten Komponisten geführt. Die Wiener Philharmoniker etwa legten ihren ersten Bruckner-Zyklus vor, leider unter Christian Thielemann; für Freaks spielte Hansjörg Albrecht elf Symphonien (inklusive »Nullter« und Studiensymphonie) als Orgelstranskriptionen ein, und eine erste Gesamteinspielung der neun Symphonien aus China (unter Jü Lia) ist inzwischen auch im Angebot. Für Anton Bruckners oberösterreichische Heimat war dessen 200. Geburtstag Anlass, ein neues sogenanntes Kulturformat zu kreieren: die »OÖ Kultur-EXPO«.

Anders als Mozart oder Johann Strauß, dem musikalischen Jahresregenten 2025, der übrigens viel von seinem Kollegen Bruckner hielt, lässt sich der Symphoniker freilich schlecht häppchenweise kulturtouristisch vermarkten. Wer sich dieser gegen schnelle Konsumierbarkeit imprägnierten Musik nähern will, muss schon Zeit, Geduld und Interesse aufbringen. Also musste es den Eventmanagern in Linz darum gehen, das Werk und die Person möglichst zu entkoppeln. Landeshauptmann Thomas Stelzer sprach folgerichtig davon, »einen Menschen in den Mittelpunkt« stellen zu wollen, »der eng mit Oberösterreich verbunden ist«, EXPO-Leiter Norbert Trawöger halluzinierte gar »ein neues Wir«. Geboten wurden Veranstaltungsreihen wie »Bruckner goes Wirtshaus«, im Rahmen eines Kunstprojekts wurden »Menschen in (sic!) unterschiedlichen Orten und Situationen« dazu angehalten, Fragmente aus der Partitur der 9. Symphonie zu sticken, für Kinder gab es einen Orgelspielplatz und ein »Bruckner-Maiserlebnislabyrinth«, ein Linzer Komponist baute einen »Bruckner-Schrein« und vertickte bunte Bruckner-Statuetten und Plastiktotenmasken. »Bruckner in der Klubszene? Na klar!« hieß es, und in Publikationen wie »Dickschädels Reisen« wurden endlos Anekdoten wiedergekäut. Eine »Planetenseilbahn« über die Donau, die Johannes Kepler, den anderen Linzer Lokalheroen, mit Bruckner koppeln sollte (8 Planeten + Sonne = 9 Symphonien), blieb glücklicherweise ungebaut; man kann die Symphonien/Planeten immerhin als Pralinen kaufen.

Den seriösen Kern der EXPO bildete neben vielen Konzerten aber die Ausstellung »Wie alles begann. Bruckners Visionen« im Stift St. Florian (profunder Katalog im Verlag Müry Salzmann). Im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek an Bruckners späterer Wirkungsstätte Wien ist noch bis Ende Januar die Ausstellung »Der fromme Revolutionär« zu sehen, die mit den Originalmanuskripten im Besitz des Hauses aufwarten kann und deren Präsentation mit Kuriositäten wie Bruckners Schlapphut oder dem Gesuch um Fastendispens, das der Vielfraß an den Fürsterzbischof in Wien richtete, flankiert wurde. Wer sich durch den Prunksaal kämpft, der immer vollgestopft ist mit Touristen, die wegen der Barockarchitektur und der Deckenfresken kommen, kann sich solide und in Grundzügen über Leben und Werk Bruckners informieren. Leider hat man für die Hörstationen auf die grässlichen, zerdehnten Aufnahmen der Symphonien zurückgegriffen, die unter Rémy Ballot mit zweitklassigen Orchestern in der halligen Stiftskirche St. Florian entstanden sind.

Das Linzer Stadtmuseum Nordico indes zeigt unter dem dämlich anbiedernden Motto »It’s me, Toni« eine Ausstellung, die sich auf die »Suche nach der Identität Anton Bruckners« begeben will. Auch hier wird die Biographie aufgerollt, die zeitgenössische Auseinandersetzung aber scheitert unter einem Wust von Nippes und an fragwürdigen Ansätzen. Als »zukunftsweisend« etwa wird seine Musik präsentiert, weil die Soundtracks von Filmen wie »Star Wars« oder »Mr. Bean« angeblich an Bruckner erinnern. Die Kuratorin Klaudia Kreslehner scheint vor allem ein ernsthaftes Problem damit zu haben, dass Anton Bruckner keine Frau war. Dem begegnet sie mit einer ganzen Phalanx von Comiczeichnerinnen – pardon: Künstlerinnen, die mit »Graphic Novels« beauftragt wurden und das Bemühen um Korrektheit, das die heutigen Museen so fest im Griff hat, unzulässig zurück ins 19. Jahrhundert projiziert. Das führt zu unfreiwillig komischen Aussagen wie: »Es mag sein, dass Anton Bruckner ein genialer Komponist und ein netter Mensch war. Trotzdem glaube ich, dass er vielen Frauen zu nahe getreten ist und diese dadurch in unangenehme Situationen gebracht hat.« Glauben kann man ja vieles – auch, dass ein reinkarnierter Bruckner 2024 Klimaaktivistin geworden wäre.

Ausgerechnet im Jubeljahr stolperte Dietmar Kerschbaum, der Intendant des Brucknerhauses, über einen Skandal, in dessen Folge auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger zurücktreten musste, der seinen Freund ins Amt gehievt hatte. Das schöne moderne Konzerthaus am Donauufer, erbaut vom finnischen Architekten Heikki Sirén, feierte just im Bruckner-Jahr die Eröffnung 1974 und blickt nun hoffentlich besseren Zeiten entgegen – waren Kerschbaums Programme doch nur eine beliebige Melange aus Bruckner-Pflege und internationalem Gastspielbetrieb, ohne Konzept und dem Zeitgenössischen ganz und gar nicht zugewandt.