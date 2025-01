Nachschlag: Hofberichterstatter

Peter Kneffel/dpa Machtkampf: Merz lässt Söder kurz im Regen stehen

Die ehemalige »Tagesschau«-Sprecherin Linda Zervakis sendet im Netz einen politischen Wochenrückblick aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Für diese neue Hofberichterstattung im Audioformat dürfen die Politikjournalisten des Ersten ihre Eindrücke von den Abläufen hinter den politischen Kulissen schildern. Der Machtkampf zwischen Friedrich Merz und Markus Söder sei entbrannt, weil der CDU-Spitzenkandidat den bayrischen CSU-Fürsten ein paar Minuten im Regen stehen ließ. 30 Prozent wollen laut Umfragen bei der Bundestagswahl die CDU wählen. Der SPD geben die Hauptstadtkorrespondenten bestenfalls eine Rolle als Juniorpartner in der neuen Regierung. Die zerstörte Brandmauer in Österreich könnte eine Gefahr sein, befürchten die öffentlich-rechtlichen Podcaster, aber »mit Friedrich Merz wird es auf keinen Fall eine Koalition mit der AfD geben«, ist man sich sicher. Die kritischen Themen wie die Kriege in der Ukraine und Gaza oder die Wirtschaftskrise in Deutschland erwähnt Zervakis mit keinem Wort. (bk)