Nachschlag: Gepresste Freiheit

1971: Als die Pressefreiheit noch nicht am Hindukusch verteidigt wurde

Ellsberg? Spielberg! Wenn der Meister eine große Geschichte anpackt, verändert sie sich. Mal zum Besseren, mal zum Schlechteren. Hier purzelt die eigentliche Story von der Tischplatte. Mit Mut und Sturheit hatte Daniel Ellsberg 1971 der New York Times die späterhin berühmten Pentagon Papers zugespielt. Die Washington Post bekam Wind von der Sache und übernahm das Ruder. Spielberg konzentriert sich auf auf letztere, erzählt anstelle der Story um Ellsberg, der sich seine Überzeugung einiges hat kosten lassen, die Geschichte eines gediegenen Chefredakteurs und einer schüchternen Verlegerin, die in einer Männerwelt das Richtige tun muss. Verflechtungen von Medien und Politik werden angedeutet, etwa in der Freundschaft der Verlegerin mit McNamara, am Ende aber siegen die Presse und ihre Freiheit. Die viel interessantere Frage, wie Medienleute es schaffen, ihre idealisierte Funktion eines Korrektivs in Herrschaftsverhältnissen auszufüllen und zugleich die Herrschaft zu stabilisieren, bleibt unbehandelt. (fb)