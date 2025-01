Antifa

In der aktuellen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA würdigt Ulrich Schneider den antifaschistischen Journalisten Kurt Nelhiebel, der im November 2024 97jährig in Bremen gestorben ist. Phillip Becher erinnert an den im selben Monat und ebenfalls 97jährig verstorbenen ehemaligen Partisanen Giacomo Notari. Regina Girod berichtet von einem »unverhofften Fund« im Archiv der VVN-BdA: ein Umschlag mit 92 Fotos vom Vereinigungskongress der westdeutschen und ostdeutschen antifaschistischen Verbände im Oktober 2002 in Berlin. Mit Blick auf die vielfach älteren Delegierten im Saal fragt sie: »Erinnern wir uns an sie, kennen wir ihre Namen noch?« (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Januar/Februar 2025, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

A-Info

Das Infoblatt der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen Berlin beschäftigt sich mit der Frage, was das Ende der Ampel für Erwerbslose und prekär Beschäftigte bedeutet. Erläutert wird außerdem die Höhe der Regelsätze ab Januar 2025 sowie deren Aufschlüsselung. (jW)

A-Info, Nr. 219, 6 Seiten, kostenlos, Bezug: Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, Alte Jakobstr. 149, 10969 Berlin, PDF-Download über www.erwerbslos.de/a-info

SoZ

In der Januarausgabe der SoZ erörtert Ayse Tekin die Frage, wer jetzt in Syrien regiert. Daniel Kreutz schreibt über den Notstand in der Altenpflege. Klaus Meier geht den Wurzeln der Krise der deutschen Automobilindustrie nach: »Am Anfang standen Überheblichkeit und Arroganz. Als chinesische und koreanische Ingenieure Anfang der 2000er Jahre begannen, Elektroautos zu entwickeln, lachten die deutschen Autobosse.« Außerdem hätten die deutschen Konzerne im Bereich der Batterieentwicklung »buchstäblich nichts zu bieten«; die allerdings macht bei E-Autos »mit rund 40 Prozent einen erheblichen Teil der Wertschöpfung aus«. Angela Klein beschäftigt sich mit der Lage der Ukraine und »Trumps Friedensplan«. Tom Adler meint, dass »Stuttgart 21« immer noch »kippen« könne. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 40, Nr. 1, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de