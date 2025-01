IMAGO/Panama Pictures Strommasten beim Kohlekraftwerk Niederaußem des Stromkonzerns RWE

Viel Aufregung herrschte in den vergangenen Wochen in der Wirtschafts- und Boulevardpresse wegen der vorübergehend durch die Decke gegangenen Börsenstrompreise, die nicht mit den Verbraucherpreisen – auch nicht denen der Indus­trie – verwechselt werden sollten. Wie so oft ging es in der Berichterstattung weniger um Aufklärung, sondern eher um Stimmungsmache. Entsprechend war diese wichtige Unterscheidung selten zu lesen und der vermeintlich Schuldige schnell gefunden: Kohle- und Atomausstieg sowie der Umstieg auf erneuerbare Energieträger.

Was war geschehen? Mitte Dezember passierte mit der Stromversorgung in Deutschland für ein paar Tage etwas, worüber in der Fachwelt – auch bei den Befürwortern der erneuerbaren Energieträger – schon seit Jahren immer wieder gesprochen und wovor ebenso oft gewarnt wird: Über Deutschland herrschte eine sogenannte Dunkelflaute. Vom Abend des 10. bis zum Abend des 13. Dezember war es im ganzen Land annähernd windstill. Die Windräder lieferten so gut wie keinen Strom. Zugleich fiel kaum Sonnenstrom an, da die Tage kurz und größtenteils bewölkt waren. Dagegen war der Strombedarf tagsüber eher hoch, weil es normale Arbeitstage waren. In der Folge schossen die Preise für den an der Leipziger Börse kurzfristig gehandelten Strom in die Höhe, allerdings nur am 11. und 12. Dezember, nicht jedoch am 13., als die Lücke zwischen inländischem Angebot und Nachfrage ähnlich hoch war. Außerdem trat eine ähnliche Wetterlage noch einmal um den 27. Dezember auf. Nur war an diesen Tagen der Bedarf deutlich geringer und starke Ausschläge an den Börsen blieben aus.

Daran ist bereits abzulesen, dass die Sache etwas komplizierter sein muss, als meist dargestellt. Letztlich hat sie drei verschiedene Dimensionen: eine der Preisbildung, eine technische und ein politische. Was die erste angeht, so war unter anderem die Bereitschaft der Kohle- und Gaskraftwerksbetreiber begrenzt, die Nachfragelücke zu füllen. Auch zu den Hochpreiszeiten war nur jeweils etwas mehr als die Hälfte der installierten Leistung dieser konventionellen Kraftwerkstypen im Einsatz. Die Gaskraftwerke sind aber hochflexibel und auch Kohlekraftwerke brauchen eigentlich nicht mehr als einen Tag, um hochgefahren zu werden. Dennoch wurde ohne ersichtlichen technischen Grund im großen Umfang Strom importiert. Es könnte sein, dass es für die Kraftwerksbetreiber profitabler war, das Angebot knapp und damit den Preis hochzuhalten. Das Bundeskartellamt hat inzwischen angekündigt, den Vorgang untersuchen zu wollen.

Technisch geht es darum, dass elektrische Energie nicht direkt gespeichert werden kann. Im Netz müssen sich Produktion und Bedarf jederzeit die Waage halten. Andernfalls bricht es zusammen. Da Wind und Sonne ungleichmäßig anfallen und nicht zu regulieren sind, müssen drei Dinge geschehen. Erstens: Der Verbrauch muss ein wenig gesteuert werden. Das heißt, Großverbraucher müssen sich, sofern es ökonomisch und technisch vertretbar ist, an das Angebot anpassen. Zweitens müssen, wie seit Anfang des letzten Jahrzehnts gefordert, mehr Speicher geschaffen werden. Und drittens braucht es flexible Kraftwerke, die vorzugsweise mit Biogas oder Wasserstoff betrieben werden. Ein erster Schritt wäre es, die vielen Biogasanlagen endlich entsprechend dem Bedarf im Netz zu betreiben, das heißt, sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn es nicht genug Sonne und Wind gibt. Wasserstoff bietet sich darüber hinaus auch insofern als Zwischenspeicher an, als er überwiegend in den Zeiten von Stromüberangebot produziert werden könnte. Sein Nachteil ist allerdings der hohe Energieverlust durch die Umwandlungsprozesse.

Politisch steckt hinter all dem, dass Strombörse und der freie Handel kein Naturgesetz, sondern politisch gewollt sind. Viele Aspekte der Verteilung und Speicherung ließen sich genauso gut und sicherlich günstiger von gemeinwirtschaftlich orientierten Institutionen administrativ organisieren. Aber natürlich würde das einigen Beteiligten den Gewinn schmälern.