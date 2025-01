CAPA Presse/arte Groß wie ein Sandkorn, hitzebeständig und hässlich wie nur was: Das Bärtierchen

Die Simpsons

Namen machen Leute

In einer Polizeiserie wird Homers Name in den Dreck gezogen. Also benennt er sich um: in Max Power. USA 1999.

Pro sieben, Sa., 15.55 Uhr

Volleyball: Bundesliga der Frauen

16. Spieltag: Allianz MTV Stuttgart – SC Potsdam

Live aus Stuttgart: Vergangene Saison ließen die Stuttgarterinnen Potsdam keine Chance im Pokalfinale und holten sich – wie bereits zwei Jahre zuvor – das Double.

Sport 1, Sa., 17.00 Uhr

Tischtennis: Pokalfinale

Zusammenfassung des Final Four im Herrenpingpong in Neu-Ulm. Mit dabei: 1. FC Saarbrücken-TT, TTF Liebherr Ochsenhausen, SV Werder Bremen und TTC OE Bad Homburg.

Das Erste, Sa., 18.10 Uhr

Glamour & Existenzkampf – Berliner Indie-Pop-Musikerinnen

Schlimm genug, dass sie in Berlin leben müssen: Zahlreiche Popmusi­kerinnen der Bundeshauptstadt können von ihrer Kunst allein nicht leben. BRD 2024.

RBB, Sa., 18.30 Uhr

360° Reportage

Dobralak, ein Dorf kämpft gegen sein Verschwinden

Dem bulgarischen Bergdorf Dobralak gehen die Leute aus. Die, die noch da sind, sind meist nicht mehr die Jüngsten. Passenderweise wird hier Babinden zelebriert, das Fest der Großmütter. BRD 2024.

Arte, Sa., 19.40 Uhr

Bärtierchen – Winzig, aber hart im Nehmen

Man kann sich nicht entscheiden, ob man die Wasserbären nun drollig oder ganz und gar abstoßend findet. Der Wissenschaft zuliebe werden die resistenten Achtbeiner ins All geschossen. Frankreich 2024.

Arte, Sa., 21.25 Uhr

Der Metallplanet

Wie Rohstoffe die Zukunft sichern

Die jordanische Wüste beherbergt heiß begehrte Metalle. Seltene Erden soll es dort auch geben, allerdings ist noch unklar, in welchen Mengen. Das Kapital aber hat bereits sein Interesse bekundet und lässt buddeln. BRD 2024.

ZDF Neo, So., 11.25 Uhr

Alles über Maria

Dieses obskure Objekt der Begierde

Maria von Nazaret ist eine, wenn nicht die prominenteste Frau der Geschichte. Ihre Abbildungen sind Legion. Teil zwei im Anschluss: »Der Kult um die Superheilige«. Frankreich 2022.

Arte, So., 15.50 Uhr