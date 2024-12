FİDEF

»Gedenkkundgebung zum 45. Jahrestag der Ermordung Celalettin Kesims«. Am 5. Januar 1980 wurde der Kommunist und Gewerkschafter Celalettin Kesim am Kottbusser Tor von faschistischen Grauen Wölfen auf offener Straße ermordet. Zusammen mit seinen Genossen war der Sekretär des damaligen Türkeizentrums dort, um Flugblätter gegen einen drohenden Militärputsch in der Türkei zu verteilen. Damals wie heute morden die Faschisten mit Rückendeckung der kapitalistischen Staaten und des Kriegsbündnisses NATO in der Türkei, in der Bundesrepublik und in der Ukraine. Sonntag, 5. Januar um 17 Uhr. Ort: Kottbusser Tor/Ecke Reichenberger Str. Berlin-Kreuzberg. Veranstalter: DKP Berlin, SDAJ Berlin, TKP