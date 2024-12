Nachschlag: Mutter Natur

imago images/Everett Collection Leonardo DiCaprio als Hugh Glass – grauen Bartes, grauen Auges und grauer Haarkrone

Wesentliche Quelle ist der gleichnamige Roman von Michael Punke, doch die Figur des Hugh Glass ist lange schon Teil US-amerikanischer ­Folklore und Literaturgeschichte. »Pirate, Pawnee, Mountain Man« steht im Titel einer der zahlreichen über den Trapper verfassten Biographien. In der Filmgeschichte wurde Glass bereits von Richard Harris in »Man in the Wilderness« (1971) verkörpert. Diesmal ist Leonardo DiCaprio dran. Im Zentrum steht der Kampf mit der Grizzlybärin, die beiläufig ihre Jungen hütet, während sie DiCaprio in Einzelteile zerlegt. Das Fleisch wird mit Bärentatzen sauber vom Knochen getrennt wie in einer Metzgerdoku. Dann spielt die Bärin ein bisschen mit dem geschundenen DiCaprio-Körper, drückt ihn mit der Tatze fast vorsichtig tiefer hinein in den Schlamm von Mutter Natur. Es ist die erste einiger symbolträchtiger Begegnungen des Trappers mit einer traditionsgemäß »weiblichen« Natur, die zwar mütterlich ist (wie die Bärin), nichtsdestoweniger aber erhaben grausam (wie die Tatze). (aha)