Martin Wagner/imago Rentner müssen künftig jeden Euro zweimal umdrehen, auch nach 45 Jahren Vollzeitarbeit

Eins ist sicher: Die Altersarmut wird sich in der Bundesrepublik deutlich verschärfen. 16 Millionen Menschen könnte eine monatliche Rente unter 1.200 Euro drohen. Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hervor, über die die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete.

Nach aktueller Rentenformel ist in der Berechnung ein Stundenlohn von 17,27 Euro nötig, um nach 45 Jahren durchgehender Vollzeitarbeit auf eine Rente von gerade einmal 1.200 Euro zu kommen. Etwa 16 Millionen Beschäftigte verdienen der Antwort zufolge jedoch weniger als 17 Euro brutto in der Stunde. Das sind etwa 39 Prozent aller etwa 40,8 Millionen hierzulande Beschäftigten. Hingegen ist ein Stundenlohn von 19,36 Euro nötig, um 1.314 Euro Rente im Monat zu beziehen. Dieser Betrag gilt als die Armutsgefährdungsschwelle für Alleinlebende.

»Wir haben eine schwere Rentenkrise in unserem Land«, erklärte Wagenknecht gegenüber AFP. Altersarmut werde ein noch viel größeres Problem. Die Parteichefin schlug vor, dass die künftige Bundesregierung die Bevölkerung über ein Rentenmodell abstimmen lassen sollte und brachte das System Österreichs ins Spiel: »In Österreich fällt niemand, der 40 Versicherungsjahre geleistet hat, unter 1.600 Euro Rente.« Das BSW fordere die Einführung einer gesetzlichen Mindestrente in Höhe von 1.500 Euro nach 40 Versicherungsjahren. Wagenknecht hält es für »finanzierbar, wenn wie in Österreich auch bei uns alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse einbezogen werden«. Es sollten »unbedingt auch Bundestagsabgeordnete und Bundesminister einzahlen müssen«.

Für Wagenknechts Partei könnte es sich als lohnenswert erweisen, im Wahlkampf auf das Thema Rente zu setzen. Eine Jahresendumfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für Bild am Sonntag hat ergeben, dass auf Platz zwei der wichtigsten Themen in der Bevölkerung die Sicherung der Altersbezüge mit 54 Prozent steht. Nur die Bewältigung der galoppierenden Inflation wird als noch bedeutender angesehen (56 Prozent der Befragten).