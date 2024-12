Nachschlag: Kein Krieg, Vernichtung

Screenshot @IhabHassane auf X / https://x.com/IhabHassane/status/1868382779303706842 Trümmer, so weit das Auge reicht – ohne Palästinenser: Rafah im Süden des Gazastreifens

Er ist einer der renommiertesten Holocaust- und Genozidforscher: Im Interview mit dem auf den Nahen und Mittleren Osten spezialisierten Portal Middle East Eye konstatierte der israelische Historiker Omer Bartov am Wochenende, dass es in Gaza »keinen organisierten Widerstand« mehr gebe. Die israelische Armee habe die »volle Kontrolle« über die palästinensische Enklave erlangt. Hier und da seien noch vereinzelt Angriffe möglich, und »wenn sie Glück haben« treffe es auch einen Soldaten – aber was Israels Armee tue, sei, »den Gazastreifen zu zerstören«. Menschen, die vor Ort gewesen seien, hätten niemals etwas Vergleichbares gesehen, hätten sich nie etwas Derartiges vorstellen können. Um darüber zu sprechen, benutzten diese Zeugen Bilder: Hiroshima, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg – verwesende Körper, die von Hunden gefressen werden … Und wenn es keinen Widerstand mehr gibt, wogegen kämpfe Israel dann eigentlich? Es führt in Wirklichkeit »einen Vernichtungskrieg gegen den gesamten Gazastreifen«. (si)