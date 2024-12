Hintergrund: Krise in Zahlen

Mit einem Hilferuf wandte sich Leslie Voltaire, der Vorsitzende des Präsidialen Übergangsrates, am 14. Dezember in einer Videobotschaft an die zehn Mitgliedsländer der Bolivarianischen Allianz für die Völker unseres Amerikas – Handelsvertrag der Völker (Alba-TCP). »Wir rufen unsere Brüder von Alba auf, uns bei der Sicherheit und bei der Nahrungsmittelversorgung zu helfen, denn sechs Millionen Haitianer leiden jetzt in der Weihnachtszeit an Hunger«, appellierte er an die in Caracas beim Gipfeltreffen des Bündnisses versammelten Staats- und Regierungschefs.

Ein zwei Tage später in Port-au-Prince vorgestellter Bericht über die Folgen der Sicherheitskrise in Haiti, der zwischen Juli und Oktober vom Finanzministerium in Zusammenarbeit mit Vertretern der Vereinten Nationen, der EU, der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank erstellt worden war, kommt zu einer dramatischen Einschätzung. Danach ist der Anteil der in dem rund 11,7 Millionen Einwohner zählenden Land in extremer Armut lebenden Personen von 29,9 Prozent im Jahr 2020 auf 36,4 Prozent in diesem Jahr gestiegen. Von August bis September erhöhte sich die Zahl der Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit um 600.000 auf nunmehr rund fünf Millionen. Die Zahl der Binnenvertriebenen stieg gegenüber Juni um 22 Prozent und erreicht rund 703.000.

»Die Gewalt hat zur Aufgabe ganzer Viertel geführt, das Angebot an Wohnraum verringert und die Mieten um bis zu 200 Prozent steigen lassen«, stellt der Bericht fest. Mittlerweile seien mehr als die Hälfte der Anlagen zur Trinkwasserversorgung sowie sechs Umspannwerke und 20 Stromleitungen im Großraum Port-au-Prince beschädigt, wo knapp drei Millionen Menschen, meist in ärmlichen Verhältnissen in Slums an den Hängen rund um die Hauptstadt leben. Zugleich sind derzeit von 93 untersuchten Gesundheitseinrichtungen 18 Prozent nicht und 42 Prozent nur noch teilweise funktionsfähig.

Laut dem Bericht benötigt das Land für die Beseitigung der zwischen 2021 und 2024 eingetretenen Schäden und Verluste bis Ende 2026 mindestens 1,34 Milliarden US-Dollar. Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 wird mit einem weiteren Investitionsbedarf in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar und mehr gerechnet. Aus eigener Kraft ist das angesichts des erheblichen Rückgangs wirtschaftlicher Aktivitäten, bedingt durch Plünderungen und Transportunterbrechungen, nicht zu schaffen. Das Produktionsniveau lag zum Jahresende 39 Prozent unter dem prognostizierten Wert für 2024 (gemessen an den Erwartungen aus dem Jahr 2018), was einem Verlust von 9,7 Milliarden Dollar entspricht. (vh)