»Das europäische Netzwerk Longo Maï«. Vortrag mit Diskussion. Was macht dieses Netzwerk, das seit über 50 Jahren besteht? Was hat der Hof Ulenkrug in Mecklenburg damit zu tun? Wie sieht der Alltag mit der Verbindung der kollektiv betriebenen Landwirtschaft und dem politischen Engagement vor Ort und auch in größerem Zusammenhang aus? Dienstag, 17.12., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, Berlin

»Erinnerung an die Opfer des faschistischen Völkermordes an Sinti und Roma«. Gedenkveranstaltung anlässlich des 82. Jahrestages des »Auschwitz-Erlasses« von Heinrich Himmler. Es sprechen Astrid Ley von der Gedenkstätte Sachsenhausen und Dotschy Reinhardt, stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Donnerstag, 19.12., 13 Uhr. Ort: Gedenkstätte Sachsenhausen, Straße der Nationen. Oranienburg. Veranstalter: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Gedenkstätte Sachsenhausen

»Unser Zuhause ist zu teuer – Wie ›Deutsche Wohnen & Co enteignen‹ auch nach dem Volksentscheid dem Mietwahnsinn trotzt«. Diskussionsveranstaltung. Am 26.9.2024 jährte sich der erfolgreiche Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne zum dritten Mal. Seitdem blockiert der Berliner Senat das Vorhaben konsequent und sieht zu, wie sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt immer weiter zuspitzt. Donnerstag, 19.12., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Kulturladen West, Ligsalzstraße 44, München