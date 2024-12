Evgeniy Maloletka/AP/dpa Gewaltiger Einschlag: Journalist begutachtet Überreste der russischen »Oreschnik«-Rakete (24.11.2024)

Die Nacht vom 21. zum 22. November 2024 markiert wahrscheinlich einen historischen Wendepunkt in der Militärtechnologie. Als russische Streitkräfte die »Oreschnik«-Rakete (deutsch: »Haselnussstrauch«) gegen das riesige Juschmasch-Werk in Dnipro einsetzten, demonstrierten sie mehr als nur eine militärische Operation – sie präsentierten eine revolutionäre Raketentechnologie, die die NATO-Konzepte der Kriegführung fundamental herausfordert.

Juschmasch, ein Erbe der sowjetischen Raumfahrt- und Raketentechnologie, war keine gewöhnliche Fabrik. Seit Jahrzehnten galt das Werk als Herzstück der ukrainischen Rüstungsindustrie, mit einer beeindruckenden Vorgeschichte. Einst in der Lage, jährlich bis zu 100 Interkontinentalraketen herzustellen, repräsentierte Juschmasch das Zentrum der ukrainischen Raketenforschung und -produktion. Das Werk soll so konzipiert sein, dass es selbst bei einem direkten Atomschlag teilweise funktionsfähig bliebe, mit unterirdischen Produktionsanlagen und mehrfach abgesicherten Energiesystemen.

Die »Oreschnik«-Rakete, die dieses Werk angriff, verkörpert eine Synthese moderner Raketentechnologien. Sie kombiniert verfügbare Technologien neu und schafft dadurch neue strategische Optionen. Die Waffe nutzte zum ersten Mal in der Geschichte die Marv-Technologie (Maneuverable Reentry Vehicle), die es ermöglicht, mehrere Sprengköpfe einzeln und präzise ins Ziel zu lenken.

Viele der technischen Spezifikationen sind noch unbekannt. Als gesichert gilt, dass sechs Hauptgefechtsköpfe freigesetzt wurden, von denen jeder weitere sechs Submunitionseinheiten freisetzen konnte. Insgesamt handelt es sich dabei um 36 Gefechtsköpfe, die mit einer einzigen Rakete in potentiell ebenso viele Ziele befördert werden können. Sicher ist auch die Einschlaggeschwindigkeit von etwa Mach 11,4.

Als gesichert kann weiter gelten, dass der Einsatz der »Oreschnik« den ersten Einsatz von rein kinetischen Gefechtsköpfen mit Hyperschallgeschwindigkeit überhaupt markiert. Die verbreitete These, dass die neue Mittelstreckenrakete lediglich Übungsgefechtsköpfe zum Ziel brachte, ist schwer haltbar. Mit Sprengstoff versehene Sprengköpfe sind gegen tiefliegende Ziele wie etwa die unterirdischen Produktionshallen von Juschmasch weniger wirkungsvoll als rein kinetische Gefechtsköpfe. Es kann angenommen werden, dass die Gefechtsköpfe aus Wolfram oder Wolframlegierungen bestanden und dass sie wahrscheinlich nicht mehr als 100 Kilogramm Masse aufwiesen. Der faszinierende Effekt: Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von Mach 11,4 würde das Wolframgeschoss etwa ein TNT-Äquivalent von um die 170 Kilogramm aufweisen. Anders als Sprengköpfe würde ein Wolframgefechtskopf unterirdische Schockwellen produzieren, die verbunkerte Strukturen wirksam bekämpfen.

So gibt es denn auch Augenzeugen in der Nähe des Juschmasch-Werks, die den Einschlag als ein erdbebenartiges Ereignis beschrieben. Keine Feuersäulen, keine klassische Explosion – nur ein gewaltiger Aufprall, der Häuser in einem Umkreis von einem Kilometer erschütterte. Zudem waren die Einschlagsmuster bemerkenswert: Videoaufnahmen zeigen Einschläge, die sich in einem nahezu perfekten 90-Grad-Winkel trafen, ein Indiz für eine möglicherweise gezielte Attacke auf unterirdische Infrastrukturen – und ein mögliches Indiz für eine hohe Zielgenauigkeit. Das Abfangen der Rakete ist aufgrund ihrer Manövrierfähigkeit und ihrer Hyperschallgeschwindigkeit praktisch unmöglich. Selbst moderne US-Systeme wie »Aegis« oder THAAD hätten große Schwierigkeiten, ein solches Ziel zu erfassen und zu neutralisieren. Die Submunitionseinheiten verstärken diesen Effekt, indem sie die Verteidigung durch Mehrfachziele noch komplexer gestalten.

Ebenfalls kann mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass es sich bei der »Oreschnik« um eine konventionelle Rakete handelt, die allerdings wie viele Raketentypen nuklear bestückt werden kann. Über ihren technischen Ursprung kann derzeit nur spekuliert werden. Denkbar wäre eine Weiterentwicklung auf der Basis bestehender Interkontinentalraketen wie der RS-24 »Jars« oder der R-30 »Bulawa«. Es gibt aber auch Aussagen, dass die »Oreschnik« ursprünglich als Satellitenträgerrakete konzipiert wurde. Roskosmos hatte ein ähnliches Projekt, das als kostengünstige Alternative für den Start kleinerer Satellitensysteme gedacht war – ganz ähnlich wie Starlink.

Die »Oreschnik« symbolisiert eine neue Ära der Kriegführung: Mit ihrer Fähigkeit, 36 Gefechtsköpfe mit einer einzigen Rakete in ein Ziel zu befördern, und dies offenbar noch mit hoher Zielgenauigkeit, kann sie Aufgaben übernehmen, die bisher theoretisch nur von taktischen Nuklearwaffen erfüllt werden konnten. Dadurch repräsentiert die Waffe einen Paradigmenwechsel, der die Grenzen zwischen konventionellen und nuklearen Waffensystemen verwischt. Die Fähigkeit, Entscheidungszentren und Flächenziele mit offensichtlich beispielloser Genauigkeit zu neutralisieren, könnte die bisherige NATO-Doktrin, die auf Erlangung einer absoluten Luftüberlegenheit basiert und dafür funktionsfähige Flugplätze erfordert, obsolet machen.