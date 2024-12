Le Pictorium/IMAGO Französischer NH90-»Caïman«-Kampfhubschrauber überfliegt den Sahel nahe dem malischen Gossi (14.4.2022)

Die Zahlen sprechen für sich. 2.650 Soldaten hatte Frankreich vor zehn Jahren, im Jahr 2014, fest auf seinen Stützpunkten in West- und Zentralafrika stationiert – 950 im Tschad, 350 im Senegal, 450 in Côte d’Ivoire, 900 im weiter südlich gelegenen Gabun. Hinzu kamen die französischen Truppen, die damals im zentralen Sahel gegen Dschihadisten und andere Aufständische operierten, zunächst in Mali, dann zum Teil auch in Niger sowie in Burkina Faso; Mitte 2014 waren es rund 3.000, und sie nahmen in den folgenden Jahren auf zeitweise 5.100 zu. Die Streitkräfte der ehemaligen Kolonialmacht waren in deren ehemaligen Kolonien, ganz besonders im umkämpften Sahel, deutlich präsent und, so schien es jedenfalls, felsenfest verankert. Dass sich daran etwas ändern könnte; dass Frankreich seine Dominanz in den französischsprachigen Staaten Westafrikas verlieren werde, nicht bloß die militärische, sondern auch die ökonomische und die politische, das schien damals nahezu undenkbar zu sein.

Heute, zehn Jahre später, haben sich die Verhältnisse in Westafrika dramatisch zu wandeln begonnen, und die tiefen Umwälzungen sind wohl noch längst nicht an ihr Ende gelangt. Die Staaten des zentralen Sahel haben die französischen Streitkräfte im Lauf der vergangenen beiden Jahre aus dem Land geworfen – erst Mali, dann Burkina Faso, schließlich auch Niger. In Paris hatte sich spätestens Anfang dieses Jahres die Erkenntnis durchgesetzt, angesichts des erstarkenden Strebens nach Eigenständigkeit in der westafrikanischen Frankophonie und des deutlich wachsenden Unwillens in der Bevölkerung über französische Bevormundung könne man nicht weitermachen wie bisher. Präsident Emmanuel Macron hatte seinen persönlichen Afrikabeauftragten Jean-Marie Bockel beauftragt, Anpassungen vorzubereiten: eine Verringerung der Truppenzahl, eine engere Kooperation mit dem einheimischen Militär. Am 25. November legte Bockel seine Vorschläge vor; soweit bekannt, plädierte er für die Reduzierung auf nur noch 300 Soldaten im Tschad sowie auf je hundert im Senegal, in Côte d’Ivoire und Gabun. Von zeitweise weit über 7.000 auf gerade einmal 600 Militärs: Schon das kam für die ehemaligen Kolonialherren einem Absturz gleich.

Damit war das Ende der Fahnenstange für Paris aber noch nicht erreicht. Bockels Pläne hielten gerade einmal drei Tage, bis ihre Hauptsäule, die Militärpräsenz im Tschad, wegbrach, und das für Paris wie aus zumindest noch halbwegs heiterem Himmel. Am 28. November war Außenminister Jean-Noël Barrot in Tschads Hauptstadt N’Djamena eingetroffen, hatte Gespräche mit seinem Amtskollegen Abderaman Koulamallah und Präsident Mahamat Idriss Déby Itno geführt – vermutlich ging es auch um das Vorhaben, die Zahl der französischen Soldaten in dem Land zu reduzieren. Anschließend brach er nach Adré an Tschads Grenze zu Sudan auf – und dann ließ die tschadische Regierung die Bombe platzen. Sie hatte schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken gespielt, es Mali, Burkina Faso und Niger gleichzutun und sich der französischen Streitkräfte zu entledigen. Sie hatte ihre Beziehungen zu Russland ausgebaut und den Erwerb weiterer türkischer Drohnen mit Finanzhilfe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Auge gefasst. Bislang hatte sie sich darauf verlassen, im Falle eines Angriffs von Rebellen die in N’Djamena stationierten französischen »Rafale«-Kampfjets anzufordern; wollte man sie loswerden, brauchte man Ersatz.

Die tschadische Regierung war also vorbereitet, als Barrot bei seinem Besuch in N’Djamena das Fass zum Überlaufen brachte. Es ging um den Krieg im Sudan, wo die Vereinigten Arabischen Emirate die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unterstützen, die gegen die regulären Streitkräfte des Landes kämpfen. Um praktische Unterstützung zu leisten – etwa, um Waffen zu liefern – nutzen die Emirate Stützpunkte im Osten des Tschads, von wo es bis zur Grenze zu Sudan nicht mehr weit ist. Barrot beschwerte sich bei Déby Itno darüber, ließ wissen, Frankreich sei strikt dagegen, dass sich äußere Mächte wie etwa die Emirate in den Krieg im Sudan einmischten, dozierte, man dürfe nicht »Öl ins Feuer gießen«. Da platzte Déby Itno offenbar der Kragen; der Gesprächsverlauf wurde anschließend offiziell als »sehr lebhaft« beschrieben. Das Gespräch endete, Barrot brach in Richtung Adré auf, als sein Amtskollege Koulamallah bekanntgab, Tschad kündige seinen Vertrag über die Militärkooperation mit Frankreich auf. Barrot – und nicht nur er – war perplex.

Am selben Tag kam es für Paris noch dicker. Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye hatte der französischen Abendzeitung Le Monde ein Interview gegeben, das ebenfalls am 28. November erschien. Darin ging es unter anderem um Bockels Pläne für die französische Militärpräsenz im Senegal. In Dakar war ziemlich übel aufgestoßen, dass Bockel es nicht für nötig gehalten hatte, sein Vorhaben mit der senegalesischen Regierung abzustimmen – und dies, obwohl auch im Senegal die Kritik an der Anwesenheit der französischen Streitkräfte wuchs. »Wie viele senegalesische Soldaten gibt es eigentlich in Frankreich?« fragte Diomaye Faye im Le Monde-Interview rhetorisch: »Warum muss Herr Bockel oder irgendein anderer Franzose entscheiden, dass man in irgendeinem souveränen und unabhängigen Land 100 Soldaten stationieren muss?« Ein solches Vorgehen, hielt Senegals Präsident fest, »entspricht nicht unserem Verständnis von Souveränität und Unabhängigkeit«. Man solle Anormales wie die Stationierung eigener Truppen in fremden Ländern nicht als Normalität hinnehmen; es werde also »bald keine französischen Soldaten mehr« im Senegal geben. Das saß.

Hatte Bockel von den mehr als 7.000 französischen Soldaten, die noch vor wenigen Jahren in West- und Zentralafrika stationiert oder im Einsatz waren, wenigstens 600 in der Region halten wollen, so sieht es jetzt danach aus, dass Paris sich mit lediglich 200 begnügen muss – 100 in Côte d’Ivoire, 100 in Gabun. Zumindest von den heute dort herrschenden Präsidenten muss Paris keinen Hinauswurf befürchten. Präsidenten aber kommen und gehen.