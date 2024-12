Wichtelvorschlag

PanoramiC/IMAGO Der Himmel ruft: Marion Cotillard als Jeanne d’Arc

Weil er eine fiese Möpp ist, hat der da oben uns mit der Vorweihnachtszeit geschlagen. Drei Plagen machen den Advent zum Missvergnügen: Matschwetter, Mariah Carey und Wegelagerei. Wer die Straße oder das Internet betritt, wird sofort von Spendensammlern überfallen. Aber weil die Leute irre sind und drauf stehen, haben wir schon vor Jahren beschlossen, heuer erstmals den traditionsreichen jW-Radiokolumnen-Jahresendspendenaufruf zu starten. Nun denn, Leser: Spende! Das Freie Sender Kombinat Hamburg braucht Deine Mäuse. Hauptgrund ist die Entscheidung der FSKler, das Programm zusätzlich über DAB plus auszustrahlen, auch weil die eigene UKW-Frequenz (93,0) nur etwa ein Drittel der Stadt erreicht. Die Übertragungskosten werden wohl von der Landesmedienanstalt nicht übernommen, bleiben also beim naturgemäß klammen, werbefreien Sender hängen. Das FSK bittet deshalb um Spenden (www.fsk-hh.org/unterstuetzen). Besonders hilfreich wäre eine Fördermitgliedschaft, das geht schon mit einem Fünfer im Monat, für ein halbwegs sorgenfreies Jahr 2025 fehlen vielleicht noch 180 Fördermitglieder. Befördern könnte man die Sache auch aktiv. Das FSK ist ein Freies Radio, da darf man reingehen und mitmachen!

Programmvorschläge: Im neuen »Radio-Tatort« aus Landau muss sich Ermittlerin King mit diversen Leichen herumärgern und »Dillinger muss sterben« (SWR 2024, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.04 Uhr, HR 2 Kultur, SWR Kultur, 20.03 Uhr, Bayern 2, So., 18.05 Uhr, Bremen Zwei, 19.04 Uhr, NDR Kultur, Mo., 19.05 Uhr, Radio 3, 22.04 Uhr, MDR Kultur). Noch beknackter als das Binnen-I: Der Verein Deutsche Sprache. Er fischt in trüben Gewässern, stellt Rainer Link im Feature »Mein Jahr unter Sprachrettern« fest (DLF 2024, Di., 19.15 Uhr). Die Wissenschaft hat festgestellt, dass wir einen fetten »Chemiecocktail im Körper« haben. Hellmuth Nordwig kennt das Rezept (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). In der Alten Oper Frankfurt wurde »Johanna auf dem Scheiterhaufen« bestaunt, Marion Cotillard opferte sich am 12. Dezember in Arthur Honeggers Oratorium, begleitet vom HR-Sinfonieorchester (Fr., 20.03 Uhr, HR 2 Kultur). Das Opernangebot für Samstag abend wäre »Die Frau ohne Schatten« von Richard Strauss, aufgezeichnet am 7. Dezember in der New Yorker Met (19.05 Uhr, DLF Kultur).

Zeitgleich läuft auf WDR 3 das Stück »Die Bestie stirbt« von Lothar Kittstein und Hüseyin Michael Cirpici. Sie lassen den revolutionären Strippenzieher Alexander Parvus über die Vergangenheit brüten (WDR 2017, 19.04 Uhr). Später bei WDR 5 eine Lesung aus Elif Shafaks Roman »Am Himmel die Flüsse«, die Pegah Ferydoni eingesprochen hat (Argon-Verlag 2024, Sa., 21.03 Uhr, So., 16.04 Uhr). Die Liveübertragung aus dem »Philosophischen Café« vom Freien Radio für Stuttgart bekommt ein Sternchen vom Verfassungsschutz für konkrete Fragestellung: »Demokratie? Republik? Oder doch (vielleicht) kommunistisch bewegen?« Es antwortet der Sozialphilosoph Michael Weingarten (So., 14 Uhr). Im Hörspielklassiker »Garou-Garou« von Marcel Aymé geht der Titelfilou durch Wände und beklaut die Pariser Bourgeoisie (BR 1954, So., 15.05 Uhr, Bayern 2). In der »Lesezeit« erinnert sich André Kubiczek an seine Außenseiterkindheit, wir hören Patrick Güldenberg und Karina Plachetka in »Nostalgia (1/20)« (MDR 2024, Mo., 9.04, 19.04 Uhr, MDR Kultur). Und Sven Strickers »Sörensen macht Urlaub (1/2)«, aber den Herrn Kommissar begleitet das Verbrechen wie die Scheiße am Schuh in die Berge (DLF 2024, Ursendung, Mo., 22.03 Uhr, DLF Kultur).