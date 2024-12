Rotfuchs

Die »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« veröffentlicht den »Berliner Appell« gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland und weitere Beiträge zu diesem Thema. Außerdem im Heft: Auflösung der Ampelkoalition, Wahlsieg Donald Trumps in den USA (Wolfgang Herrmann) und BRICS-Gipfel in Russland (Hans Schoenefeldt). Gerhard Giese fragt, ob die Trump-Gruppierung den Ukraine-Krieg beenden und einen Atomkrieg verhindern kann, Uli Jeschke geht der Vorgeschichte des Nahostkrieges nach. Michael Gellrich würdigt die Solidarität zwischen Kuba und der DDR. Bernhard Schwarz äußert sich zum Volksaufstand in Bulgarien 1944 und zur heutigen Lage. Michael Polster erinnert an die Unterbringung von Kindern griechischer Partisanen in der frühen DDR, Gerhard Oberkofler an Jannis Ritsos, Bernd Gerwanski an Otto Gotsche. In der Serie über die bedeutenden Schlachten des Großen Vaterländischen Krieges von Sebald Daum geht es diesmal um die sowjetischen Partisanen. (jW)

Rotfuchs, Dezember 2024, 40 Seiten, kostenlos, um Spenden wird gebeten. Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830

Bulletin

Das Bulletin der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten enthält Überlegungen »zum 80. Jahrestag der Befreiung« im Mai 2025. Das werde der erste »runde« Jahrestag, bei dem die »Frauen und Männer aus dem antifaschistischen Widerstand und der Verfolgung keinen großen eigenständigen Beitrag mehr leisten können«. Das sei eine Herausforderung, der sich alle Verbände der FIR stellen müssen. (jW)

Bulletin der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten, Nr. 74 (Dezember 2024), 12 Seiten, Bezug: FIR, Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: office@fir.at

Glocke vom ­Ettersberg

Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora enthält Beiträge zur Aktualität des Kampfes gegen rechts, zu den Ergebnissen der drei Landtagswahlen im September, zur Arbeit mit Jugendlichen zum Thema Buchenwald und zur Vorbereitung des für April 2025 geplanten internationalen Jugendtreffens in Buchenwald. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 65/Nr. 256, 12 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 0 69/5 97 05 24