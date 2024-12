»Spekulative Philosophie. Zum Marxis­musverständnis von Hans Heinz Holz«. Vortrag. Hans Heinz Holz (1927–2011) war marxistischer Dialektiker. Er hat dafür gestritten, den Marxismus als Philosophie zu begreifen, gerade weil es darauf ankommt, die Welt nicht nur verschieden zu interpretieren. Es spricht Volker Schürmann. Donnerstag, 12.12., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin

»Arbeiterbewegung, Gewerkschaft und Rechtsentwicklung damals und heute. Können wir den Aufstieg der extremen Rechten noch aufhalten?« Diskussionsveranstaltung mit Gewerkschaftssekretärin Ulrike Eifler und dem ehemaligen Bundessprecher der VVN-BdA Ulrich Schneider. Donnerstag, 12.12., 19 Uhr. Ort: Hotel Strauß, Bismarckstr. 31, Hof. Veranstalter: DGB Kreisverbände Wunsiedel und Hochfranken

»Auf die Straße für den Frieden«. Demonstration. Der Krieg in der Ukraine und die Ankündigungen von CDU/CSU, Grünen und FDP, künftig dort auch deutsche »Taurus«-Raketen gegen Russland einzusetzen, beschwören die Gefahr herauf, dass Russland Deutschland zur Kriegspartei erklärt. Sonnabend, 14.12., 12 Uhr. Ort: Am Salzhofufer, Brandenburg an der Havel. Veranstalter: Bündnis für Frieden

»Wie gestaltet sich das Verhältnis der lateinamerikanischen Staaten zu den USA?«. Einen aktuellen Überblick skizziert Carsten Hanke, Vorsitzender der Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität. Dienstag, 17.12., 15 Uhr. Ort: Sportstätte Motor, Ottostr. 27, Halle (Saale). Veranstalter: Gefis Halle