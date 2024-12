1819, 14. Dezember: Der Sklavenhalterstaat Alabama wird als 22. Bundesstaat in die Vereinigten Staaten aufgenommen. Mit der Ratifizierung des 13. Zusatzartikels wird die Sklaverei am 18. Dezember 1865 auch in Alabama offiziell abgeschafft. Sie findet allerdings mit der erst 1928 eingestellten Verpachtung von Strafgefangenen eine inoffizielle Fortsetzung.

1844, 14. Dezember: Der ehemalige Bürgermeister der brandenburgischen Kleinstadt Storkow, Heinrich Ludwig Tschesch, wird in Spandau geköpft. Er war nach einem Attentatsversuch auf Friedrich Wilhelm IV. vor dem Berliner Schloss im Sommer verhaftet und später zum Tode verurteilt worden. Der vom preußischen Staat enttäuschte Beamte hatte sich, nachdem mehrere Gesuche an den König unbeantwortet geblieben waren, zu dem Anschlag entschieden. Tschesch zeigt vor der Hinrichtung keine Reue und lehnt ein Gnaden­gesuch an den König ab.

1929, 12. Dezember: Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie bestätigt die zehn Tage zuvor veröffentlichte Denkschrift »Aufstieg oder Niedergang?«. Darin wird eine radikale Umstellung der Wirtschaftspolitik auf die Sicherung und Erhöhung der Unternehmensgewinne, die Senkung der Steuern für das Kapital, die Erhöhung der Massenverbrauchssteuern, die Senkung der Sozialausgaben und Beseitigung von »Hemmnissen« für die Unternehmer bei der Festlegung von Löhnen und Arbeitsbedingungen gefordert. Gewerkschaften werden scharf angegriffen. Die Schrift enthält auch die Forderung nach einer »festen und beständigen Regierung, die durchzugreifen ernsthaft gewillt ist« und nach einem »Ermächtigungsgesetz«.

1979, 12. Dezember: NATO-Doppelbeschluss: Die Außen- und Verteidigungsminister der NATO beschließen, die in Westeuropa stationierten nuklearen Mittelstreckenwaffen durch Raketen des Typs »Pershing II« und »Cruise-Missile« nachzurüsten. Gleichzeitig bieten sie der Sowjetunion Gespräche über eine Begrenzung strategischer Waffen in Ost und West an. Die deutsche Friedensbewegung wendet sich 1980 im Krefelder Appell gegen das Wettrüsten der Supermächte und ruft zu Demonstrationen auf.

1999, 12. Dezember: Der aus Malta stammende Öltanker »Erika« bricht aufgrund von Überladung vor der bretonischen Küste auseinander. 17.000 Tonnen Rohöl gelangen ins Meer und verunreinigen die Küste auf einer Länge von 400 Kilometern. In der Folge kommen zwischen 150.000 und 300.000 Seevögel zu Tode.