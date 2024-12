»Der Besuch der alten Dame«. Filmvorführung mit jW-Autor Kai Köhler. Der Film ist von Ludwig Cremer aus dem Jahr 1959. Köhler führt ein und diskutiert mit. Die kongeniale Verfilmung von Friedrich Dürrenmatts tragikomischer Satire verhandelt nicht nur die Rolle der Marshallplanmilliarden bei der restaurativen Wiederherstellung nazistischen Ungeists im Westdeutschland der Nachkriegszeit, sondern beleuchtet auch, wie unbescholtene Menschen sich dazu verführen lassen, das mitzumachen bzw. wie das zu ändern ist. Mittwoch, 11.12., 20 Uhr. Ort: Hörsaal D im Philosophenturm, Von-Melle-Park 6, Hamburg. Veranstalter: »Schluss mit Austerität« Hamburg

»Die Medien auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit«. jW-Autorin Renate Dillmann stellt ihr Buch vor. In den aktuellen Kriegen und Konflikten besteht die tägliche Praxis der nationalen Leitmedien darin, das Publikum mit ihrem gesamten Instrumentarium auf die staatlichen Leitlinien einzuschwören; dabei gehen sie nicht weniger manipulativ vor als die gelenkten »Propagandainstrumente« der von ihnen verachteten und attackierten »autoritären Staaten«. Donnerstag, 12.12., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Kulturzentrum Kleinbahnhof, Am Kleinbahnhof 1, Osterholz-Scharmbeck

»Kuba-Solibasar«. Bücher, Bilder, LPs, Kunsthandwerk und vieles mehr. Sonnabend, 14.12., ab 12 Uhr, und Sonntag, 15.12., ab 12 Uhr. Ort: Galerie »Olga Benario«, Richardstr. 104, Berlin. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft Berlin–Kuba