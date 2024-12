Jens Schulze

Die faschistische Bewegung in der Ukraine ist zum Tabuthema geworden – Neonazis in der Tradition der OUN-B passen nicht ins offiziöse Bild eines »um Freiheit kämpfenden« Landes. Die jüngste Veröffentlichung »Der Bandera-Komplex« aus dem Verlag 8. Mai nimmt sich des Themas an und liefert etliche Fakten. Am Donnerstag stellte Herausgeberin Susann Witt-Stahl den Band in der gut besuchten jW-Maigalerie im Gespräch mit Arnold Schölzel (jW-Chefredaktion) vor. Die erste Auflage ist ausverkauft, aber ab Mitte Dezember kann der jW-Shop wieder liefern. (jW)