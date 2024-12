Nachschlag: Hamburger Schule

Cinema Publishers Collection/IMAGO Bevor die Fab Four die Fab Four wurden, erarbeiteten sie sich in Hamburg die nötigen Fertigkeiten (Paul, John, Ringo und George im Jahr 1963)

»We grew up in Hamburg«, sagte John Lennon einst. Der Podcast »Becoming The Beatles« begibt sich auf die Spur der damals noch völlig unbekannten jungen Musiker aus Liverpool (damals noch mit Pete Best am Schlagzeug und dem fünften im Bunde, Bassist Stuart Sutcliffe), die im August 1960 erstmals im Stripklub »Indra« am »dunklen Ende der Großen Freiheit« spielen – und dort die Grundlagen für das legen, was ihren Welterfolg ausmachen wird. Der Host Ocke Bendixen kann für (die meist unübersetzten) O-Töne der Fab Four auf das NDR-Archiv und Material eigener früherer Arbeiten zurückgreifen, es gelingt ihm aber auch, Zeitzeugen und Experten ganz neu vors Mikro zu bekommen. Bendixen ist Beatles-Fan seit dem zehnten Lebensjahr (das offenbar ein magisches für Beatles-Fans zu sein scheint … *räusper), das merkt man, und zwar auf sehr sympathische Art: etwa bei den Recherchen in Liverpool, dem zufälligen Zusammentreffen mit Pete Best oder dem Besuch bei Klaus Voormann. (af)

kurzlinks.de/Becoming-Beatles