Nachschlag

Capital Pictures/SFS/imago Aliens kacken auf die Erde, nicht schön das

Wem »The Edge of Tomorrow« zu re‑dundant, »Starship Troopers« zu albern und »Arrival« zu pseudotief waren, der wird bei »The Tomorrow War« auch nicht glücklich. Es kreuzt sich das Muss-in-die-Zukunft-Menschheit-retten-Thema mit dem Aliens-machen-Erde-putt-aber-mit-cheaten-Thema. Herauskam ein Stück, das all die Versprechen, die erwähnte Filme schon nicht einhalten, im Bündel das Klo runterspült. Muss nich schmegge, muss wirke. Biolehrer und US-Veteran Dan hat die Freiheit genug am Hindukusch verteidigt, jetzt geht es gegen die anderen Aliens, die echten, die aus dem All. Ein Wurmloch ist auch schnell bei der Hand, denn Dan muss in die Zukunft, ein Antidot holen, um den Brainbug, der in der Gegenwart hinter der Alieninvasion steckt, den Gar‑aus zu machen. Komplizierter wirds nicht. Der Rest Schema F – Mission als Reihung retardierender Momente, Alleinherrschaft des vierten Akts übers Drama. Am Ende aber doch Showdown, Menschheit gerettet, Kleinfamilie wieder vereint. La Paloma ohe! (fb)