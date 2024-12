Nachschlag: Peripherie

Sara Deane/ZDF Achtung! Zombie auf der Bowlingbahn

Ein Teenage-Zombie-Musical an der Peripherie der Welt: Schottland. Die Zombieapokalypse alarmiert die mehr oder weniger fiktive schottische Kleinstadt Little Haven, die aus Oberschule, Weihnachtsmarkt, Bowlingbahn und einer Militärbasis besteht. Die Teenager stehen für die Bockigkeit und Unsicherheit einer Peripherie, die ahnt, dass sie längst das heimliche Zentrum ist. Beziehungsweise die Zukunft aller, und die ist niemals sicher. Ihr Vorteil ist die Geschlossenheit des peripheren Ortes – Kleinstadt und Schule –, wo alles – Aula, Cafeteria, Flur – im Handumdrehen zur Bühne einer Choreographie werden kann. Ihr Nachteil ist die Jahreszeit: Weihnachten. Festbraten und Ausverkauf haben schon so manchen Zombie angelockt. Selbst die Schneemänner sind zombifiziert. Der autoritäre Schuldirektor hatte gewarnt: Smartphones und Social Media sind zu nichts anderem gut, als Zombies zu züchten. Der Autoritarismus liebt Apokalypsen mindestens so sehr wie die Börsenleute. Er kann gar nicht genug davon bekommen. (aha)