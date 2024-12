Adri Salido Immer weiter, egal welche Gefahren noch auf sie lauern können: Karawane zwischen La Venta und La Ventosa

Der Strom an Menschen aus Lateinamerika, die versuchen, in die USA zu gelangen, hat sich mit dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November noch einmal deutlich vergrößert. Einige von ihnen fliehen in großen Karawanen, besonders aus Tapachula im Süden Mexikos, wo die Lebensbedingungen und der fehlende Zugang zur Grundversorgung untragbar geworden sind. Andere leben nach monatelangem Warten weiterhin in behelfsmäßigen Lagern in Mexiko-Stadt in einer rechtlichen und humanitären Schwebe, der Migrationspolitik der Vereinigten Staaten und Mexikos ausgeliefert. Unter ihnen sind Männer, schwangere Frauen und ganze Familien, die vor Gewalt und extremer Armut in ihren Heimatländern flüchten und die Hoffnung auf ein besseres Leben in den USA nicht aufgegeben haben.