Nachschlag: Gefahr im Verschub

Netflix Murder by breath: Anwalt killt achtsam

Achtsamkeit, das ist die Idee, den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. Dein Haus brennt, und du stehst drin? Erst mal Augen zu und tief atmen. Aaahtmänn! Nicht an die Folgen denken, nicht ans Vorgefallene, am besten gar nicht denken. Aber es kommt ja noch lustiger. Bewertungsfrei ist niemandjemalsnich. Die ganze Chose also eine einzige Aufforderung zur Bewusstlosigkeit, etikettiert als höhere Form der Bewusstheit. Das Kleben am Moment fällt vermutlich bei denen auf fruchtbaren Boden, die die Zukunft nicht anders denn ängstlich denken können. Die Befreiung von der Angst aber ist bloß ihr Verschub, das Comeback der Angst dann um so machtvoller. Nur sollte das am Vergnügen mit dieser unterhaltsamen Serie nichts ändern. Die Kulisse herausragend, Tom Schilling phantastisch. Vor 25 Jahren übrigens bin ich mit Tom zur Schule gegangen, niemand von uns Mitschülern wusste damals, dass er mal ein großer Schauspieler sein wird. Wir waren also sehr achtsam. Damals. (fb)