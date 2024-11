Hintergrund: Zitterpartie bei Integrationskursen

Jedes Jahr nehmen Hunderttausende Menschen in der BRD an Integrationskursen teil. Sechs bis acht Monate dauern sie und sollen laut Bundesinnenministerium (BMI) in 600 Unterrichtseinheiten die deutsche Sprache vermitteln, in 100 weiteren »deutsche Kultur und Demokratie«. Im kommenden Jahr feiern sie ihren zwanzigsten Geburtstag.

Wie der Mediendienst Integration Anfang November berichtet hat, plante die inzwischen geplatzte Bundesregierung im Haushaltsentwurf 2025 eine Halbierung des Etats für Integrationskurse. Eine halbe Milliarde Euro sollte eingespart werden. Dabei liegen die Kosten im laufenden Jahr bereits etwa ein Fünftel über der eingeplanten Milliarde. Schon 2023 hatte die Bundesregierung gekürzt, obwohl die Unterversorgung absehbar war. Die aktuelle Zahl der Kursteilnehmer beziffert das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf rund 360.000. Im kommenden Jahr rechnet es mit 326.000 Teilnehmern und Kosten von rund 1,2 Milliarden Euro – 700 Millionen mehr, als der Haushaltsentwurf vorsieht.

Wo und wie gekürzt werden könnte, beschrieb im Oktober ein Referentenentwurf des BMI. Kurswiederholungen und spezielle Kurse für Jugendliche, Eltern oder Frauen wären weitestgehend entfallen. Auf Fahrtkosten wären Teilnehmer sitzen geblieben. Laut einem internen Papier, über das die Frankfurter Rundschau berichtete, könnten 2025 mit halbem Haushalt überhaupt keine neuen Kurse angeboten werden. Da manche Teilnehmer einen gesetzlichen Anspruch hätten und andere verpflichtet würden, drohe ein Rechtsbruch.

Schon im Oktober brachte Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetags, die Widersprüchlichkeit der Kürzungspläne gegenüber der Funke-Mediengruppe auf den Punkt: Man könne nicht »schnelle Integration einfordern« und zeitgleich Integrationskurse streichen. Gewerkschaften, Berufs- und Wohlfahrtsverbände forderten derweil »mindestens 1,1 Milliarden Euro« in einem gemeinsamen Positionspapier. Demnach würden nicht nur Lehrkräfte und Räume verloren gehen. Ganze Einrichtungen wären bedroht und mit ihnen die flächendeckende Integration als Ganzes. 10.000 Arbeitsplätze stünden laut der GEW auf dem Spiel.

Die Zitterpartie endete vorerst mit einer Entwarnung des BMI: Auch 2025 werde die Bundesregierung Integrationskurse finanzieren, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Mit der neuen Integrationskursverordnung ginge man sogar »stärker auf individuelle Lernvoraussetzungen und den individuellen Lernfortschritt ein«, kommentierte Innenministerin Nancy Faeser. Die GEW Hamburg sieht darin einen Erfolg des zivilgesellschaftlichen Drucks. (nu)