»Palästinenser in Deutschland«. Über die Situation von Palästinensern in Deutschland, den hiesigen Diskurs und die mediale Berichterstattung spricht der deutsch-palästinensische Hochschuldozent Jules El-Khatib. Mittwoch, 27.11., 18 Uhr. Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Hannover grenzenlos

»Kubas Internationalismus – Angola 1975–1991«. Vortrag mit Diskussion. Es spricht Buchautor Wolfgang Mix. Donnerstag, 28.11., 19 Uhr. Ort: Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: Bremen-Cuba, Solidarität-konkret

»China heute. Ein Reisebericht«. Wie sieht es in China aus? Andrea Hornung, Bundesvorsitzende der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, war in diesem Jahr auf Delegationsreise in China und berichtet über ihre Erlebnisse und Kontakte. Sonnabend, 30.11., 12.30 Uhr. Ort: Zweieck Stadtteilladen Anger-Crottendorf, Zweinaundorfer Str. 22, Leipzig. Veranstalter: DKP Leipzig

»Teil der Energiewende – Energiewunder Wasserstoff?« Vortrag mit Diskussion. Klaus Meier, promovierter Ingenieur und Hochschuldozent, spricht zu folgenden Themen: Wie und wo kann Wasserstoff erzeugt werden? In welchen Wirtschaftsbereichen kann er sinnvoll eingesetzt werden? Entsteht ein neuer Energiekolonialismus bei den Erzeugerländern in Afrika? Mittwoch, 4.12., 18.30 Uhr. Ort: Bei Atif, Hinterhof, Bartelsstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg