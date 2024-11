Graswurzelrevolution

Die Novemberausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution hat den Schwerpunkt Militarisierung und Krieg. Otmar Steinbicker argumentiert, dass mit der Beschleunigung des Rüstungswettlaufs »auch Atomkriegsszenarien wieder realistischer« werden. Franz Nadler erinnert an die Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges aus der faschistischen Wehrmacht desertiert sind. Gisela Notz beginnt mit einem Beitrag über Zenzl Mühsam eine Serie über bekannte und unbekannte Anarchistinnen. Maurice Schumann schreibt über »Berlin im Comic«. (jW)

Mitteilungen

Die aktuelle Ausgabe der Mitteilungen der Kommunistischen Plattform (KPF) der Partei Die Linke dokumentiert Überlegungen des Bundessprecherrates der KPF zum Bundesparteitag in Halle (Saale) sowie einige Redebeiträge dieses Parteitages. Hartmut König erinnert zum 80. Todestag an Richard Sorge. Egon Krenz widerspricht dem von Bundeskanzler Scholz im Oktober in seiner Leipziger Rede erneut verbreiteten Gerücht, es seien im Herbst 1989 in Leipzig Blutkonserven aufgestockt und »Extraschichten« in Krankenhäusern eingelegt worden. Diese und andere unzutreffende Behauptungen habe erst Bundespräsident Horst Köhler 2009 in die Welt gesetzt. Wolfgang Herrmann blickt zurück auf die Entwicklungsstufen der sandinistischen Bewegung in Nicaragua, Günter Wehner auf die Geschichte der Roten Hilfe. (jW)

Gorleben-­Rundschau

In der Zeitschrift der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg finden sich mehrere Beiträge zum Komplex Zwischenlagerung, Langzeitlagerung und Endlagerung von Atommüll. Achim Brunnengräber schreibt über die »Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung«. Anna Gäde stellt das Gorleben-Archiv in Lüchow vor. (jW)

