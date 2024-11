»Hintergründe und Informationen zur aktuellen Lage in Palästina«. Vortrag mit Diskussion. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Und im Westjordanland sind die Menschen schutzlos der Gewalt von israelischer Armee und Siedlern ausgesetzt. Es spricht Nazih Musharbash, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Dienstag, 26.11., 18 Uhr. Ort: Haus der Jugend, Große Gildewart 6, Osnabrück. Veranstalter: VVN-BdA Osnabrück

»Deutschlands Krieg in der Ukraine 1942 in den Briefen eines jungen Soldaten«. Prof. Ernst-Adolf Chantelau liest aus Feldpostbriefen. Wo heute wieder Kriegsgebiet ist, in Charkow, Belgorod, Kiew und Donezk, standen damals deutsche Wehrmachtspanzer im Kampf gegen die Sowjetunion. Donnerstag, 28.11., 18 Uhr. Ort: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Kirchheide 49, Bremen. Veranstalter: Bremer Friedensforum

»Die aktuellen weltpolitischen Erdbeben und ihre Wirkung auf China«. Mit Arnold Schölzel, Mitglied der Chefredaktion der jungen Welt und Chefredakteur des Rotfuchs, Freitag, 29.11., 17 Uhr. Ort: Kinosaal im Klubhaus, Theodor-Fontane-Str. 42, Ludwigsfelde. Veranstalter: Deutsch-Chinesischer Freundschaftsverein

»Großer Büchermarkt im Waldheim«. Große Auswahl an Büchern zur Unterstützung des Clara-Zetkin-Hauses. Die Energieversorgung soll erneuert werden. Sonnabend, 30.11., 14 Uhr. Sonntag, 1.12., 10.30 Uhr: Matinee mit Liedermacher Kai Degenhardt. Ort: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart. Veranstalter: Waldheim Stuttgart