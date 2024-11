Nachschlag: Rahmen

Prod.DB/IMAGO Krieg im Westen

In der Westernlandschaft lauern »die Schatten der Gewalt, und über ihr flackert die Grausamkeit« (D. H. Lawrence). Im Wissen darum wird in »Hostiles« das berühmteste Westernbild zitiert, die Schlusseinstellung von »The Searchers« (John Ford, 1956): der Rücken von John Wayne, der im Türrahmen den »weiblichen« Raum von Herd und Zivilisation hinter sich lässt und sich als quasi ewig Ausgeschlossener in eine Landschaft der Grausamkeiten hinausbewegt. Diese Einstellung wird exakt kopiert. Nur dass diesmal der Türrahmen den Blick auf Soldaten freigibt, die die Überreste eines von Komantschen massakrierten Pferdezüchters betrachten. Christian Bale dringt dann mit gezogenem Revolver in das Haus ein, wo er eine blutbeschmierte Frau vorfindet, die ein totes Baby umarmt. In dieser Version ist die vom Türrahmen gezogene Grenze zwischen Zivilisation und Landschaft wieder aufgehoben. Wenn »The Searchers« die Odyssee war, dann ist »Hostiles« so etwas wie die »Commentarii de bello civili« (Cäsars »Aufzeichnungen über den Bürgerkrieg«). (aha)