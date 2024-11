TT/IMAGO Der Sandmann hatte uns auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen gebracht, das so schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet

Man kann sich dem Sandmännchen weder kultursoziologisch noch medienpädagogisch nähern, man versteht die Figur nur, wenn man Kind ist. Erwachsene Kindsköpfe tun es ersatzweise auch. Manche meinen heute, der TV-Superstar des Ostens stehe für eine kindlich-sozialromantische Figur, die den Ostkindern das gab, was sie nie erleben sollten: Märchenlandschaften, Weltall, einen Fuhrpark … Ja, von letzterem konnte Batman nur träumen …

Für uns DDR-Kinder war der Sandmann einfach nur ein zuverlässiger Freund, ein Kumpel mit ohne Nasenlöcher. Einer, der unsere Phantasien nachbaute. Hatte das Kinderkollektiv vormittags im Kindergarten gerade Dutzende Weltallraketen aus dem Sandkasten in die unendlichen Weiten abfliegen lassen, kommt unser Superheld beim »Abendgruß« mit einer Raumkapsel daher. Zufall? Tags zuvor war es die Kutsche einer Märchenprinzessin, und es war genau die, von der Tante Renate im Kindergarten aus dem dicken Buch vorgelesen hatte. Und wenn nach dem Einflug des Sandmanns die Gute-Nacht-Geschichte kam, hofften wir inständig, es möge bitte der liebe Pittiplatsch auftreten.

Aber, »ach du meine Nase«, wenn es Herr Fuchs und Frau Elster waren, zeigten wir lachend mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die flimmernden Schwarzweißbilder und wussten, wer Frau Elster in Wirklichkeit war. Es war die Kindergartentante, unsere Renate. »Hagen, iss diese eine Kartoffel noch auf. Das schaffst du. Morgen soll doch die Sonne scheinen.« Nein! Denn ich war der Herr Fuchs: »Hassa-ssassa- ssass, Kreuzspinne und Kreuzschnabel! Kann man nicht einmal in Ruhe eine Kartoffel begnadigen?« Und hin und wieder schaltete ich am TV-Gerät den Sender um. Man musste damals dafür aufstehen! War leicht, Mama kam oft spät von der Arbeit und Papa spülte das Geschirr vom Abendbrot. Um es kurz zu machen: Der Westsandmann sah aus, als sei ihm eben ein Döner aus der Hand gefallen, und nur die Kinder vom Bahnhof Zoo schauen zu. Einschlafen konnte mit dem Zombie niemand.

Nun ja, 65 Jahre Sandmännchen sind das jetzt, Erstausstrahlung war der 22. November. Aber mal ehrlich, was soll der gute Mann heute noch ausrichten? Man versucht sich bei den Demenzsendern (MDR, NDR, RBB) derzeit an Neuproduktionen. So geschehen diesen Sommer: Pünktlich zur Fußball-EM transportierte unser Sandmann mit einem »Tortransporter« ein äh … Tor zum Fußballplatz. Wow! Da verstehe ich die neue Elterngeneration völlig: Als Einschlafhilfe für die Kleinen nutzen die inzwischen Apps, und für die Härtefälle gibt es eben Ritalin. Das Umfeld ist kaputt, verstehen Sie? Und Sand in die Augen streuen, funktioniert heuer nur noch bei Erwachsenen. Krieg, Armut, Baerbock … Welches Fahrzeug will man denn für den Sandmann dafür bereitstellen? Einen Panzer? Und die Kinder am Straßenrand winken dann Frau Flak-Zimmermann zu? Oder einen ausgefallenen Regionalexpress? Etwa ein »Aida«-Kreuzfahrtschiff mit Noro­viren an Bord?

Niemals! Unser Sandmann fuhr gern Trabbi. Verstehen Sie den Zusammenhang? Die älteste Kindersendung der Welt ist in die Jahre gekommen, da hilft auch nicht, dass in Schweden und Norwegen »Unser Sandmännchen« John Blund heißt und dass er selbst in arabischen Ländern zu sehen war. Wer trotzdem mal reinschauen will, kann das am Geburtstagsabend mit »Die Reise zur Traumsandmühle«. Und bevor ich es vergesse: Alles Gute zum Geburtstag, lieber Sandmann.