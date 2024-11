3.3.16

sonnenüberstrahltes fenster dichter vorhang aus licht

click not yet to continue die nackte angst der avantgarde

wörter fallen just in time in sensitive sicherungssysteme ein

kampfmaschinen im anflug haben eine gewisse ästhetik

3.7.29

palmwedel zittern am highway

erschütterungen technischer natur

wie hoffnung in den sand gesetzt

metaboliten einer sprache die sich selbst verdaut

wie das equipment für den jüngsten tag

3.9.2

aber der himmel ist offen

weithin sichtbar schlägt ein verwundertes herz

3.9.6

ein bißchen krank nach durchgebrannter nacht

steige gesundbrunnen um

über allem glänzt die telecafékugel

neben einer tätowierten glatze

3.10.7

bleibt nicht das licht eine näherung an den horror vacui

weisen nicht alle erklärungen hinterrücks auf ihr gegenteil

treibt nicht beschuß von photonen elementare sätze voran

kreisen nicht informationen ihrerseits um sich selbst

3.12.8

das rauschen am ende der skala

halb mond halb nächtlicher abglanz der sonne

eine ins dunkel tastende hand

das wort am ende der weltschöpfungskette

4.4.6

manche flüstern und tragen bomben um ihren bauch