»Nie wieder Jugendliche zum Militär«. Mahnwache anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte. Es wird auf Hitlers skrupellose Rekrutierung von Jugendlichen im Zweiten Weltkrieg und auf das heutige Geschehen Bezug genommen. Mittwoch, 20.11., 15 Uhr. Ort: Martinsplatz, Bonn. Veranstalter: Friedensforum Bonn

»Die NATO. Eine Abrechnung mit dem Wertebündnis«. Lesung mit Sevim Dagdelen (BSW). Mit ihrer expansiven Geopolitik treibt die NATO die Welt näher an den Rand eines dritten Weltkrieges. Mittwoch, 20.11., 19.30 Uhr. Ort: Glockenkelter, Hindenburgstr. 43, Kernen-Stetten. Veranstalter: Almende Stetten

»Kein sicherer Herkunftsstaat«. Informationsveranstaltung zur aktuellen Situation jesidischer Flüchtlinge in Deutschland und zur Realität im Irak. Mittwoch, 20.11., 18 Uhr. Kulturzentrum Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, Hannover. Veranstalter: Ezidische Akademie und andere

»Was bedeutet die neuerliche Trump-Präsidentschaft für die USA und die Welt?«. Vortrag von jW-Autor David X. Noack. Trump 2.0 dürfte sich grundlegend von Trump 1.0 unterscheiden. Denn er hat aus seinen strategischen Fehlern gelernt. Dennoch: Das Land ist zutiefst gespalten. Welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen hat das für das Land und seine Bürger? Wird der Kampf gegen China zu militärischen Eskalationen führen? Was geschieht mit der NATO? Was mit der EU? Donnerstag, 21.11., 19 Uhr. Hotel Achat, Lindenstr. 21, Buchholz. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Nordheide