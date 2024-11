»Mama, ich lebe«. Spielfilm von Regisseur Konrad Wolf. Vier deutsche Kriegsgefangene tauschen in der Sowjetunion ihre Uniformen und kämpfen an der Seite der Sowjets. Es geht an die Front. Den Mitreisenden bleibt nicht verborgen, dass sie Deutsche sind. An der Front müssen sie entscheiden, ob sie einen Einsatz hinter den deutschen Linien übernehmen. Einer bleibt zurück, die anderen gehen in den Wald, wo ihr Betreuer Kolja stirbt. Sonntag, 17.11., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: ANPI, Dritte-Welt-Haus, VVN-BdA

»Die Lage nach den US-Wahlen«. Vortrag mit Wolfgang Veiglhuber, Mitarbeiter in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, München. Gesprochen wird über die Differenzen zwischen Republikanern und Demokraten, über Waffenstillstand in der Ukraine und im Nahen Osten sowie um den Kriegshaushalt in der BRD. Montag, 18.11., 19.30 Uhr. Ort: GIKS, Kirchtorplatz 4, Dorfen. Veranstalter: AG International Dorfen

»Sonst wären wir verloren. Buchenwaldkinder berichten«. Film mit Diskussion. Der DDR-Regisseur Peter Rocha (1942–2014) begleitete Jugendliche und ehemaligen Häftlinge Anfang der 1980er Jahre bei einem Besuch in der Gedenkstätte Buchenwald. Sie erzählen, wie sie als Kinder durch Solidarität und Opfermut anderer Häftlinge überleben und durch die Befreiung im April 1945 gerettet werden konnten. Dienstag, 19.11., 17 Uhr. Ort: Kultur- und Freizeitzentrum Pegasus, Rudolf-Breitscheid-Straße 17, Senftenberg. Veranstalter: Kommunalpolitisches Forum Land Brandenburg